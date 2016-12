Engelse spelersvakbond slaat alarm: verbied jeugd om te koppen

De Engelse vakbond voor profvoetballers (PFA) dringt er bij de nationale voetbalbond (FA) op aan dat koppen verboden moet worden voor kinderen onder de 10 jaar.

De PFA komt volgens The Telegraph tot dit inzicht, nadat nieuw onderzoek heeft aangetoond dat het koppen van een bal op lange termijn schadelijk voor het geheugen is.

Verontrustende resultaten

Een universiteit in het Schotse Stirling deed onderzoek naar de mate van geheugenverlies bij respondenten na twintig kopballen. De resultaten waren verontrustend: er trad bij de deelnemers na 24 uur een geheugenverlies op van tussen de 41 en 67 procent.

Het onderzoek concentreerde zich overigens enkel op voetballers met een volwassen leeftijd, maar dat was voor de PFA genoeg aanleiding om het verzoek bij de FA neer te leggen.

De PFA hoopt dat de FA het voorbeeld van de Verenigde Staten volgt. Daar worden jeugdspelers tot 10 jaar verboden om te koppen in officiële wedstrijden. Spelers vanaf 11 jaar worden daarna langzaam bewustgemaakt van de voor- en nadelen van koppen.

Nog geen zorgen KNVB

Ook in Nederland wordt de discussie al enige tijd in de gaten gehouden. De KNVB liet in oktober weten zich nog geen zorgen te maken.

"In een gemiddelde training kop je geen twintig keer. Met genoeg hersteltijd en een goede techniek is koppen geen probleem'', meende bondsarts Edwin Goedhart destijds tegen het Algemeen Dagblad. "Als koppen gebeurt in een voetbalomgeving, dan wordt iedereen ineens angstig."