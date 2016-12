Ronaldo laat zich niet verleiden door Chinees megabod

Cristiano Ronaldo laat zich niet verleiden door het grote Chinese geld. Volgens zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes heeft de Portugese sterspeler van Real Madrid recent een megabod geweigerd.

De Spaanse club ontving volgens Mendes een bod van 300 miljoen euro voor de aanvaller. En Ronaldo zou zelf 100 miljoen euro per jaar kunnen gaan verdienen bij een Chinese club, die niet bij naam wordt genoemd.

"Geld is niet alles", zegt Mendes tegen Sky Italia. "Real Madrid is zijn leven. Cristiano is blij en tevreden bij Real Madrid en wil niet naar China. De Chinese markt is iets nieuws. Ze kopen veel spelers, maar nogmaals, Ronaldo heeft dit uitgesloten."

Spelers van naam

Niets lijkt momenteel te gek op de Chinese voetbalmarkt. De voorbije maanden kozen diverse voetballers van naam om voor veel geld hun loopbaan in China te vervolgen. Onder anderen Carlos Tévez, Oscar, Ezequiel Lavezzi, Graziano Pellè en Hulk spelen sinds dit jaar in Azië.