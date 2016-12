Het politieke jaar in 25 foto's

De Tweede Kamer herdenkt de slachtoffers van de terreuraanslag op een kerstmarkt in Berlijn. Na de aanslag is de dader via Nederland gevlucht richting Italië, waar hij werd doodgeschoten. De Tweede Kamer wil opheldering van minister Van der Steur. Eerder reisde terrorist Bakraoui, die betrokken was bij de aanslagen in Brussel, ook via Nederland. De Kamer herdacht dit jaar ook de aanslagen in Brussel, Nice en Istanbul.