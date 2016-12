Nederlandse start-ups haalden dit jaar minder geld op

Opvallend is dat medische start-ups het goed doen dit jaar. Bijvoorbeeld het Brabantse G-Therapeutics, dat zich richt op mensen met een dwarslaesie. Die belanden in een rolstoel en komen daar in principe nooit meer uit.

Het bedrijf levert een soort pacemaker en een sonde die geïmplanteerd wordt in het lichaam en het ruggenmerg stimuleert. Het bedrijf is al aan het testen met proefpersonen en de toekomst is veelbelovend. Startende ondernemer Sjaak Deckers heeft dit jaar al 26 miljoen euro aan investeringen opgehaald.