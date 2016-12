De sport van vrijdag bij de NOS

De eerste wedstrijd van de Vierschansentoernooi is vandaag traditiegetrouw in het Duitse Oberstdorf. Daarna vervolgen de skispringers hun tourneeĀ in Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck en Bischofshofen.

De samenvatting van het schansspringen is te zien in Nieuwsuur en in de loop van de avond op NOS.nl.

Slotdag NK afstanden

De rest van de dag bestaat voornamelijk uit schaatsen. Op de slotdag van de KPN NK afstanden in Heerenveen staan bij 5.000 meter (vrouwen), 10.000 meter (mannen), 1.000 meter en de massastart (mannen en vrouwen) op het programma.

Op NPO 1 en NOS.nl zijn we vanaf 15.00 uur live in Thialf. Langs de Lijn haakt om 16.00 uur in.