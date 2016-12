Geen lager pensioen voor loodgieters en elektriciens

De andere pensioenfondsen komen begin volgend jaar met hun dekkingsgraad, waaronder de twee grootsten, ABP en Pensioenfonds Zorg & Welzijn. De meeste zullen ook geprofiteerd hebben van de hogere rente en dus een hogere dekkingsgraad hebben, waardoor korten niet nodig is. De precieze dekkingsraad is pas over een paar weken bekend, als alle beleggingen met de hogere rente zijn doorberekend.

Het feit dat PMT nu uit de gevarenzone is, betekent niet dat de problemen voorbij zijn, waarschuwt Berghuis. "Over twee maanden kunnen we weer in hetzelfde vaarwater zitten als twee maanden geleden en dan moet er gekort worden in 2018."

Verplichtingen

De dekkingsgraad staat voor het geld dat het pensioenfonds in kas heeft tegenover de verplichtingen die het fonds heeft voor de deelnemers. Een dekkingsgraad van 97 betekent dat er voor elke euro aan pensioenverplichtingen 97 cent in kas is.

Toezichthouder De Nederlandsche Bank stelt als minimale eis een dekkingsgraad van 105 procent. Wie daaronder zakt mag niet meer indexeren of verhogen en moet een herstelplan opstellen. Als de dekkingsgraad in de buurt van de 90 procent komt, moet er gekort worden.

PMT is het op twee na grootste pensioenfonds, met 1,2 miljoen deelnemers en ruim 200.000 gepensioneerden, en een pensioenpot van 66 miljard euro. De grote vijf pensioenfondsen, ABP (ambtenaren), PFZW (zorg), PMT (kleinmetaal), Bouw en PME (metaalelectro) zijn samen goed voor ruim 8 miljoen pensioenen.