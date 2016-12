Fikse daling ziekenhuisopnames door minisensor in slagader

Een team hartspecialisten van het UMC Utrecht heeft voor het eerst in Nederland een minisensor geïmplanteerd in de longslagader van een patiënt met hartfalen. Met het draadloze apparaatje kan de patiënt online worden gevolgd. Dat maakt het onder meer mogelijk om de dosering van medicijnen aan te passen als de behandelend arts dat nodig vindt.

Door patiënten op deze manier te monitoren, kan een arts veel sneller ingrijpen dan wanneer patiënten ter controle op spreekuur moeten komen. Daarmee kunnen ziekenhuisopnames voor hartfalen worden voorkomen.

Richtlijnen

Amerikaans onderzoek dat in 2011 gepubliceerd is in The Lancet laat zien dat met het toepassen van de draadloze minisensor het aantal ziekenhuisopnames met een derde kan worden verminderd. Dat onderzoek werd gefinancierd door het bedrijf dat de minisensor produceert. Patiënten werden zes maanden gevolgd.

In een vervolgonderzoek dat begin 2016 eveneens in The Lancet verscheen, worden de onderzoeksresultaten bevestigd. Voor dat onderzoek zijn patiënten drie keer zo lang gevolgd: anderhalf jaar.

Intussen zijn de sensor en de bijbehorende apparatuur om de metingen te kunnen versturen door de Amerikaanse FDA en de Europese certificeerder BSI toegelaten op de markt. De Europese vereniging van cardiologen heeft het gebruik van de minisensor kort geleden opgenomen in de richtlijnen voor de behandeling van hartfalen.

Het is niet precies te voorspellen hoeveel ziekenhuisopnames de minisensor in Nederland kan voorkomen. Het is niet waarschijnlijk dat de Amerikaanse onderzoeksresultaten een-op-een vertaald kunnen worden naar Nederland. Maar gezien het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met ernstig hartfalen, zal het in Nederland al snel om duizenden gevallen gaan.