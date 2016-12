New York wil met trucks aanslag zoals in Nice en Berlijn voorkomen

New York gaat extra maatregelen nemen om de jaarwisseling in Manhattan goed te laten verlopen. In de buurt van Times Square worden vrachtwagens met zand geplaatst, zodat een aanslag met een truck zoals in Nice en Berlijn voorkomen kan worden.

In totaal worden 65 vrachtwagens rond het plein geparkeerd en staan honderd politiewagens op kruispunten in de buurt. Daarnaast worden er 7000 agenten, zwaarbewapende anti-terreureenheden en speurhonden ingezet.

Volgens de politie is er geen concrete aanwijzing voor een aanslag. "De wereld waarin we leven, is aan het veranderen. We moeten niet alleen binnen de Verenigde Staten kijken, maar ook daarbuiten", zei de New Yorkse politiecommissaris. "We hebben geleerd van de aanslagen in Nice en Berlijn."