Minister Schippers: minder abortussen door grotere rol huisarts

Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat het aantal abortussen omlaag gaat. Ze roept daarvoor de hulp van huisartsen in. Hoewel Nederland in internationaal opzicht volgens Schippers een laag abortuscijfer heeft, vindt ze toch dat "wel véél vrouwen abortus laten plegen". Dat zegt de minister in een interview dat zaterdag in het Nederlands Dagblad verschijnt.

Er worden jaarlijks ongeveer 30.000 abortussen uitgevoerd in Nederlandse klinieken. Schippers vindt dat veel en ze zegt verder dat ze ervan schrikt dat vrouwen soms meer dan één abortus ondergaan. Wel is de minister blij dat het aantal abortussen onder tieners de laatste jaren daalt.

Huisartsen belangrijker

Schippers wil huisartsen een grotere rol geven in de hulp aan ongewenst zwangere vrouwen. Dit voorjaar stuurt ze een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer, dat regelt dat ook huisartsen een abortuspil mogen voorschrijven. Daarmee kunnen zwangerschappen van maximaal negen weken worden afgebroken. In een kliniek mogen zwangerschappen tot 24 weken worden afgebroken.

De minister wil hiermee niet de drempel voor een abortus verlagen, zegt ze. Schippers hoopt dat vrouwen vaker hun huisarts gaan betrekken in hun afweging. Dat is volgens haar beter dan anoniem naar een abortuskliniek te gaan. De eigen huisarts kent de situatie van een vrouw vaak beter, en kan met haar in gesprek gaan, hoopt de minister.

Schippers noemt het "belangrijk dat we die stap naar de huisarts zetten", ondanks kritiek van ChristenUnie en SGP op haar plannen. "Door ook de huisarts een rol te geven, gaat de anonimiteit er af. Ik denk dat de huisarts een belangrijke toevoeging is aan de bestaande praktijk van hulpverlening aan vrouwen in nood."