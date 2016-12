VS staat buitenspel bij Syriëdeal en moet erg wennen

De druiven zijn zuur voor de VS. Er is een akkoord over een staakt-het-vuren voor Syrië en dat is tot stand gebracht door Rusland en Turkije. Amerika, het land dat sinds 1945 één van de leidende mogendheden in de wereld was, en dat na de ondergang van de Sovjet-Unie in 1990 eigenlijk wereldwijd de politieagent was, heeft ondanks zijn leidende rol in de anti-IS-coalitie geen enkele zichtbare bemoeienis gehad met dit akkoord.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt zijn rug recht en verwelkomt de deal: "Elke poging om een einde te maken aan het geweld, levens te redden en voorwaarden te creëren voor nieuwe onderhandelingen is goed nieuws."

Maar de afzijdigheid van de Amerikanen komt hard aan in Washington, niet alleen in diplomatieke kring. "Rusland zet VS buitenspel", kopt CNN. "Grote afwezige in het vredesproces is de VS", schrijft de The Washington Post. "Met het vertrek van president Obama in zicht is Washingtons invloed in Syrië sterk afgenomen. Moskou en Ankara hebben nu het initiatief."

Machtsevenwicht

Dat is een belangrijk element in dit verhaal. NAVO-lid Turkije heeft weliswaar met Amerika samengewerkt in de anti-IS-coalitie, maar lijkt meer en meer toenadering tot Rusland te zoeken.

Zo beschuldigde Ankara de VS er de afgelopen dagen van 'terroristische groepen' in Syrië te bewapenen, iets wat Rusland al langere tijd beweert. Na de moord op de Russische ambassadeur in Ankara, vorige week, werd al duidelijk dat Rusland en Turkije niet van plan zijn zich uit elkaar te laten spelen.