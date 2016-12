December in Zwitersland: bosbranden en droogterecords

Het is kurkdroog in Zwitserland. Op sommige plaatsen is het zelfs het droogst in 150 jaar, sinds het begin van de metingen in de jaren 60 van de 19e eeuw. Op sommige plaatsen is er al sinds half november geen neerslag meer gevallen, meldt de Zwitserse omroep SRF.

In het noordelijk deel van het land sneuvelen records. In het zuiden niet: daar is droogte in de winter een vaker voorkomend verschijnsel.

In het kanton Ticino en de Mesolcina-vallei woeden zelfs bosbranden. Het is er niet alleen droog door uitblijvende neerslag, maar ook door het aantal uren zon, de relatief droge lucht en de warme, droge wind.

Weerkundigen verwachten in het noorden van de Alpen begin volgende week weer regen. Er nadert een storing die waarschijnlijk ook in het laagland tot sneeuwval zal leiden. Maar in het zuiden blijft het nog wel even droog, en dat geldt ook voor populaire skigebieden.