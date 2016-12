Top 2000: records in bezoekers én wachttijden

Het Top 2000 Café in Hilversum trekt dit jaar een recordaantal bezoekers. 2013 staat in de boeken als drukste jaar, met ruim 25.000 bezoekers in de week van de Top 2000 op NPO Radio 2. Het instituut Beeld en Geluid verwacht dat dat aantal morgen al wordt gehaald.

Gisteren noteerde gastheer Beeld en Geluid een dagrecord van ongeveer 5500 bezoekers en dat aantal wordt vermoedelijk vandaag overtroffen. Het Top 2000 Café is op de meeste dagen open van 04.45 uur tot 03.00 uur. Met de jaarwisseling blijft het café nadat Bohemian Rhapsody van Queen kort voor middernacht heeft geklonken nog open tot 02.00 uur.

Door de drukte loopt de wachttijd ook op. Soms moeten bezoekers 5,5 uur geduld hebben voordat ze het café in kunnen.

Quiz

Buiten wachten hoeft niet en in de ontvangsthal van Beeld en Geluid is voldoende afleiding en vermaak voor de wachtenden, zegt een woordvoerder. "Er is een speciale programmering, met een muziekfestival, dj's doen er quizzen en mensen kunnen natuurlijk ook naar de YouTube-tentoonstelling in het gebouw."