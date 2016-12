Van der Poel komt hard ten val, Van Aert wint Azencross

Veldrijder Mathieu van der Poel is hard ten val gekomen in de Azencross. De Nederlander ging in de slotfase onderuit en viel hard op zijn rechterschouder. Van der Poel bleef roerloos liggen, werd lange tijd behandeld en uiteindelijk per brancard afgevoerd. De ernst van zijn blessure is nog onbekend.

De zesde race om de DVV Trofee in Loenhout werd gewonnen door Wout van Aert. Van der Poel ging na twee ronden op de pedalen staan en reed de concurrentie uit het wiel. De achtervolging werd door Toon Aerts geleid, maar de jacht stokte toen diens ketting eraf liep.

Van Aert nam het initiatief over en op drie ronden van het einde haalde hij Van der Poel bij, waarna meer renners vooraan aansloten. Toen Aerts versnelde, reageerde Van der Poel, maar hij vloog over zijn stuur. Van Aert dichtte even later het gat en de wereldkampioen soleerde naar de zege.

"Wellicht nam Mathieu te veel risico bij het passeren'', zei Van Aert na afloop van de race. "Het zou slecht voor de sport zijn als hij lang is uitgeschakeld. Laten we hopen dat het meevalt.''