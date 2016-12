Thomsen en handbalbond hakken in januari de knoop door

De Nederlandse handbalbond (NHV) en vrouwen-bondscoach Helle Thomsen hebben de intentie in januari een nieuw contract met elkaar te sluiten. Beide partijen hebben deze week met elkaar gesproken, waarbij van beide kanten de wens is uitgesproken de samenwerking voort te zetten.

"Het gevoel is goed van beide kanten. Volgende maand kijken we hoe we het contract precies invullen, want Helle Thomsen wil haar functie wellicht combineren met een club", zegt technisch directeur Sjors Röttger van het NHV.

De Deense volgde in september Henk Groener op als coach van de handbalvrouwen. Met succes, want met Oranje haalde ze de finale van het EK in Zweden. Noorwegen was daarin net te sterk.