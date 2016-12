Oud-triatleet Stammes directeur judobond

Huub Stammes wordt per 1 februari de nieuwe algemeen directeur van Judo Bond Nederland. Hij is de opvolger van Connie Eli, wier contract in september niet werd verlengd.

De 54-jarige Stammes is voormalig triatleet en bekleedde eerder bestuursfuncties bij de wielerbond en de schaatsbond.

De judobond heeft een turbulent jaar achter de rug. In maart legde oud-judoka Deborah Gravenstijn na een conflict haar functie als bestuurslid topsport neer. Na dat besluit toonde Henry Bonnes, die wilde opstappen als directeur topsport, zich alsnog bereid aan te blijven.

Bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro haalde de Nederlandse judoploeg afgelopen zomer slechts één medaille. Anicka van Emden won brons in de klasse tot 63 kilogram. Het was de slechtste prestatie van de Nederlandse judoploeg sinds de Spelen van Seoul in 1988, toen de teller ook op één keer brons bleef staan.