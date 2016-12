Detailhandel krabbelt op: 15.000 extra banen in twee jaar tijd

Ondanks het faillissement van enkele grote winkelketens afgelopen jaar (V&D, Mitra, MS Mode, McGregor, Scheer & Foppen) trekt de werkgelegenheid in de detailhandel weer aan. Uitkeringsinstantie UWV voorziet voor de komende twee jaar zo'n 15.000 extra banen in de sector.

Het UWV roept het al langer: hoewel er banen verdwijnen in traditionele winkels, komt er werkgelegenheid bij in webwinkels. "Het gaat dan bijvoorbeeld om logistiek en transportpersoneel of socialmedia-medewerkers", stelt arbeidsmarktonderzoeker Freek Kalkhoven van het UWV. "Het vertrouwen in de economie herstelt zich, waardoor de koopbereidheid van consumenten blijft groeien de komende jaren.''

Zo'n 21.000 winkelmedewerkers verloren afgelopen jaar hun baan. Alleen al in de eerste drie kwartalen werden 400 faillissementen in de detailhandel uitgesproken.

Koopgedrag

Volgens het nieuwe rapport van het UWV over de situatie in de detailhandel blijven traditionele winkels en warenhuizen terrein verliezen door veranderende koopgedrag, terwijl webwinkels marktaandeel blijven winnen. "Consumenten die nog naar de winkelstraat gaan, doen dit vaak alleen nog als deze winkels iets toevoegen, zoals persoonlijk advies en goede service", zegt Kalkhoven.

Ook voor kleinere fysieke winkels gloort er hoop, meent het UWV. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen van medewerkers in kleine en middelgrote winkels daalde in de periode 2013-2015 met 13 procent. Onder personeel van grote ketens steeg het aantal uitkeringen met 3 procent. Het betrof hier vooral medewerkers van 50 jaar en ouder.