29 december: Schumacher, drie jaar na zijn ski-ongeval

Het is vandaag precies drie jaar geleden dat de legendarische autocoureur Michael Schumacher betrokken raakte bij een ski-ongeluk. De Duitser liep daarbij zwaar hoofdletsel op en lag zes maanden in coma. Sindsdien blijft het de vraag of Schumacher ooit volledig zal herstellen.

De voorbije jaren heeft de familie van Schumacher tussen hoop en vrees geleefd over de gezondheid van de zevenvoudig wereldkampioen. Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen.

29 december 2013

Schumacher komt ten val in de Franse Alpen als hij buiten de piste gaat en raakt, ondanks het dragen van een helm, zwaargewond aan zijn hoofd. Hij wordt overgebracht naar een ziekenhuis in Grenoble en zou in levensgevaar verkeren.