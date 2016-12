'Veel onwetendheid over letsel door vuurwerk'

De meeste Nederlanders weten niet wat ze moeten doen bij oogletsel door vuurwerk, blijkt uit een enquête van het Rode Kruis. Ruim de helft van de ondervraagden weet ook niet hoe te handelen bij een grote huidwond of verlies van een vinger.

Het Rode Kruis wil daar verandering in brengen en komt daarom samen met het Oogziekenhuis Rotterdam met een aantal eerstehulptips bij vuurwerkongevallen.

Ingrijpen

Als er juist gehandeld wordt bij een vuurwerkongeval kan ergere schade vaak voorkomen worden. Zo moet er bij een huidwond met een bloeding druk worden uitgeoefend op de wond, terwijl dit bij brandwonden en schade aan de ogen juist niet mag.

Als bij oogletsel het oog nog intact is, moet je meteen spoelen. "Omstanders weten vaak niet wat ze moeten doen en durven daarom niet in te grijpen. Mensen met een EHBO-diploma hebben hier geen last van", zegt Belinda van der Gaag van het Rode Kruis.