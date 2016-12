KNMI-waarschuwing: mist en gladheid in ochtendspits

Op verschillende plaatsen in het land kunnen verraderlijke mistbanken met zicht van minder dan 200 meter voorkomen. Het KNMI waarschuwt voor gevaarlijke omstandigheden op de weg.

Ook tijdens de ochtendspits kunnen er nog mistbanken voorkomen op veel plaatsen. In de loop van de ochtend lossen die weer op.

Het KNMI waarschuwt ook voor gladheid door aanvriezende mist en bevriezing van natte wegen, vooral op lokale wegen. Dit geldt voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Limburg, Gelderland en Noord-Brabant.

Het is de tweede dag op rij dat de KNMI code geel afgeeft vanwege de dichte mist. Gisteren had het verkeer in de avondspits ook last van de weersomstandigheden. En op Schiphol waren veel vluchten vertraagd door het slechte zicht.