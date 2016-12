Australische politie neemt kwart miljard euro aan coke in beslag

De Australische politie heeft een netwerk opgerold dat gespecialiseerd was in cocaïnehandel. In totaal is meer dan duizend kilo cocaïne in beslag genomen. De straatwaarde wordt geschat op zo'n kwart miljard euro.

Volgens een woordvoerder van de politie is het de grootste onderschepte partij in de Australische geschiedenis. "Het was een zeer professionele organisatie. Maar we zijn ervan overtuigd dat we de hele groep hebben gepakt."