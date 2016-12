Vijf autobranden in korte tijd in Culemborg

In Culemborg zijn kort na elkaar vijf autobranden geweest. De branden waren rond 02.00 uur vannacht in en bij de wijk Terweijde. Volgens een politiewoordvoerder gaat het niet om branden die zijn overgeslagen van de ene naar de andere auto, omdat de voertuigen niet dicht bij elkaar stonden.

Gisteravond woedde er in Culemborg een grote brand in een oud zwembad, dat omgebouwd zou worden tot een moskee. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de branden.

In Culemborg zijn de afgelopen tijd vaker auto's in vlammen opgegaan, dit jaar al tientallen. In het hele land zijn er in 2016 zo'n 6000 meldingen geweest, 10 procent meer dan vorig jaar.