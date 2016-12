Debbie Reynolds overleden, vlak na dochter Carrie Fisher

De Amerikaanse actrice en zangeres Debbie Reynolds is overleden, twee dagen na het overlijden van haar dochter Carrie Fisher. De zoon van de 84-jarige Reynolds, Todd Fisher, maakte het nieuws bekend. Zijn moeder was bij hem thuis in Los Angeles toen ze onwel werd.

Reynolds is overleden in het ziekenhuis. Volgens Fisher is de stress van het overlijden van zijn zus haar te veel geworden. "Ze is nu bij Carrie, we zijn er kapot van", zei hij.

Debbie Reynolds was vooral bekend van de musical Singin' in the Rain uit 1952, waarin ze samen met Gene Kelly speelde. Ze speelde nog in tientallen andere films waaronder The Unsinkable Molly Brown, waarvoor ze een Oscarnomatie kreeg. Haar dinsdag overleden dochter was vooral bekend van haar rol als prinses Leia in de Star Wars-films.