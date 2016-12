In Duitsland van verkrachting beschuldigde Nederlander vrijgelaten

Een Nederlander die in Duitsland wordt beschuldigd van het verkrachten van een Syrische vluchteling is vrij. De 51-jarige voormalige azc-directeur is vrijgelaten omdat uit een WhatsApp-gesprek blijkt dat hij een relatie had met de 21-jarige asielzoekster die hem beschuldigde, melden Duitse media.

De Nederlander was tot begin dit jaar directeur van een noodopvang voor vluchtelingen in de plaats Finnentrop, in Sauerland. Daar was ook de Syrische vrouw ondergebracht die met haar familie naar Duitsland was gekomen.

Het Duitse OM beschuldigt de man ervan dat hij de vrouw vier keer heeft verkracht. Ze raakte zwanger, maar moest de zwangerschap laten afbreken toen er complicaties optraden. In april deed zij aangifte. Onderzoek heeft aangetoond dat de Nederlander de vader was.

Niet opzettelijk

De man werd in augustus opgepakt en volgens zijn advocaat had de politie sindsdien het WhatsApp-gesprek al in bezit. Hij zegt tegen het AD dat de aanklager een fout heeft gemaakt, maar dat het bewijs niet opzettelijk is achtergehouden.

De rechtszaak tegen de Nederlander loopt nog wel, maar zijn voorarrest is opgeheven. Volgens de krant heeft de man meerdere veroordelingen op zijn naam staan, waaronder ook voor seksueel misbruik.