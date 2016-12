Dashcamvideo: agent VS schiet donkere man neer die wegloopt

De advocaat van een donkere man die in de VS door de politie is neergeschoten, heeft een video vrijgegeven van het incident. Betrokken agenten hebben tot nu toe verklaard dat de man is neergeschoten, omdat hij dreigde met een mes. De video lijkt aan te tonen dat de man juist wegliep van de agenten.

Het slachtoffer, David Collie, is verlamd geraakt door het schietincident in juli. Zijn advocaat wil dat de agent die heeft geschoten strafrechtelijk wordt vervolgd, schrijft The Washington Post.

Vriendin

De video is gemaakt door de dashcam van de politieauto. De agenten rijden in Fort Worth (Texas) op Collie af omdat hij wordt verdacht van een overval op een benzinepomp kort daarvoor.

In het filmpje is te zien dat agenten op hem af rijden en uitstappen. Collie lijkt weg te lopen van de politie. Hij steekt zijn hand uit, en dan wordt hij neergeschoten.

Volgens de advocaat was Collie ongewapend en wilde hij alleen wijzen naar het appartementencomplex waar hij naartoe wilde gaan. Zijn vriendin woont daar.

Demonstraties

De politie zegt nog niet te kunnen reageren voordat het onderzoek naar het schietincident is afgerond. Pas daarna kan meer informatie vrijgegeven worden.

Er is de afgelopen tijd veel kritiek op de politie in de VS om dit soort incidenten. In september werd in korte tijd drie keer een ongewapende donkere man doodgeschoten. Dat leidde tot wekenlange demonstraties en meer geweldincidenten.