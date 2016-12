Imponerende Van de Pas net niet opgewassen tegen Anderson

Het is Benito van de Pas niet gelukt om te stunten op het WK darts (PDC) in Londen. De 23-jarige Tilburger liet tegen regerend wereldkampioen Gary Anderson prima spel zien, maar ging toch onderuit: 4-2.

Het niveau lag direct hoog in Alexandra Palace. Van de Pas, de nummer vijftien van de wereld, kwam op een 2-0 voorsprong na een 121-finish in de leg van Anderson. De Schot, die in 2015 en 2016 de titel pakte, brak echter meteen terug en pakte ook de daaropvolgende leg: 3-2.

Van de Pas liet prima darts zien, maar Anderson was ontembaar en tikte onderweg een gemiddelde van 119 aan. Van de Pas bleef knap bij, maar zag zijn tegenstander ook set twee met 3-2 winnen. Daarbij gooide Anderson net als in de eerste set al zijn pijlen op een dubbel raak: zes uit zes.

Van de Pas komt terug

Pas bij een 3-0 voorsprong in sets miste de in topvorm verkerende Schot zijn eerste pijl op een dubbel. Van de Pas overleefde op 2-2 in legs een matchdart, om vervolgens toe te slaan via tops en op het scorebord te komen met een setwinst.