Een vader die zijn gearresteerde zoon wilde ophalen op het politiebureau in Gouda, zit nu zelf ook vast. De man had te veel gedronken en had alleen een ongeldig rijbewijs bij zich.

Hij werd meteen gearresteerd en heeft een cel naast zijn zoon gekregen, schrijft Omroep West. Hoe lang de zoon al vastzat en waarvoor hij werd gearresteerd, is niet duidelijk.