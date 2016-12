Automatische rem in vrachtwagen redde levens bij aanslag Berlijn

Verkeerd ingeschat

In februari heeft Amri contact gehad met vertegenwoordigers van IS om zichzelf aan te bieden als zelfmoordenaar. De veiligheidsdiensten hebben hem tussen februari tot november zeker zevenmaal besproken. Twee keer daarvan ging dat over of hij daadwerkelijk een aanslag zou kunnen plegen. Beide malen werd dat niet als waarschijnlijk gezien.

Amri stond al langer op de radar bij de veiligheidsdiensten. Vijf dagen voor de aanslag is het profiel over hem nog bijgewerkt. Het document telde 17 pagina's. Daar stond onder meer in dat Amri op internet gezocht heeft naar handleidingen voor het maken van staafbommen, en chemische formules met springstof.