Nieuws vredesoverleg Syrië: Is Kazachstan het nieuwe Genève?

Kans van slagen

Er is geen zekerheid dat er in Astana ook inderdaad een vredesakkoord komt. Want de drie landen delen weliswaar hun afkeer van de VS, maar ze hebben grote verschillen van inzicht over een oplossing van het conflict. Rusland en Iran zijn militaire bondgenoten van Assad. Zij willen het liefst dat de Syrische president blijft regeren. Turkije wil juist dat Assad vertrekt.

Rusland en Iran willen dat Turkije de steun aan de Syrische rebellen opgeeft. Maar Ankara heeft de rebellen juist nodig om de Koerden te bestrijden die in de strijd tegen IS in Noord-Syrië steeds meer gebied hebben veroverd. De Turken willen koste wat het kost voorkomen dat het gebied ten zuiden van de Turkse grens Koerdisch wordt. De partijen, met name de Turken, zullen dus concessies moeten doen.