Kramer weer Nederlands kampioen op 5.000 meter

Sven Kramer is bij de KPN NK afstanden voor de negende keer in zijn carrière Nederlands kampioen op de 5.000 meter geworden. In het vernieuwde Thialf in Heerenveen eindigde hij na een uitstekende race in 6.14,17. Nog nooit won een Nederlandse schaatser negen nationale titels op één afstand.

Kramers grootste concurrent Jorrit Bergsma kwam in de laatste rit in actie tegen het 21-jarige talent Patrick Roest. Bergsma kwam niet aan de tijd van Kramer en noteerde 6.18,08. Dat was iets sneller dan de tijd van Douwe de Vries die derde werd in 6.18,51.