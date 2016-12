KLM-piloot tijdens landing verblind met laser

Een 31-jarige Nederlandse piloot is in Duitsland verblind met een laser tijdens de landing. Desondanks zette de KLM-gezagvoerder het vliegtuig, met aan boord 65 passagiers, veilig aan de grond op het vliegveld van Bremen.

De politie heeft nog geen verdachten aangehouden, melden zowel het ANP als Duitse media. De laseraanval gebeurde afgelopen zaterdag, maar is nu pas bekendgemaakt. Het toestel was opgestegen in Amsterdam. Rond 17.30 uur werd een aantal kilometers ten oosten van Bremen de cockpit beschenen met een groene laserstraal.

Het is onduidelijk of de piloot oogklachten heeft opgelopen. KLM was niet bereikbaar voor een toelichting.