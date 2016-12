Net niet: Sjef van den Berg schiet een zes

Het verschil tussen een medaille op de Spelen en helemaal niets is soms niet meer dan een paar honderdsten of één bal op de paal. Vandaag in de serie 'net niet': handboogschutter Sjef van den Berg.

"Rechts in de zes zat hij. Dat was vervelend." Van den Berg kan er nuchter over praten. "Het kwam een beetje door de wind, denk ik. Maar normaal gesproken zou ik dat corrigeren. Maar het was in dit geval zo spannend en ik was met zo veel dingen bezig, dat ik de wind over het hoofd zag. Hij wapperde zo de zes in."

Van den Berg stond op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in de halve finales tegenover de Fransman Jean-Charles Valladon. Opeens schoot hij een een zeldzame zes. Daarmee was hij kansloos voor een finaleplaats.

"Ik heb iedere avond voor ik ging slapen vijftien minuten gemediteerd. Ik heb ook met een mental coach oefeningen gedaan om beter om te kunnen gaan met de spanning."

"Ik denk niet dat er specifiek te trainen valt voor de Olympische Spelen op deze manier. Maar misschien heb ik mezelf te veel gefocust op een medaille en niet op het schieten van een goede pijl."