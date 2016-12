'Besluit over joodse woningen in Oost-Jeruzalem uitgesteld'

Israël neemt vandaag mogelijk toch geen besluit over de omstreden bouw van woningen in Oost-Jeruzalem. Een gemeentelijk comité heeft de stemming over de bouw van bijna 500 Israëlische woningen uitgesteld, meldt persbureau Reuters.

Een lid van de gemeentelijke commissie heeft tegen Reuters gezegd dat het verzoek om het bouwplan niet in stemming te brengen, komt van premier Netanyahu. Die zou daarmee de relatie met de VS niet verder onder druk willen zetten, omdat later vandaag de Amerikaanse minister Kerry van Buitenlandse Zaken een speech houdt over de Palestijns-Israëlische relatie.

De joodse woningen moeten komen in Palestijns gebied en zijn daarom omstreden. Oost-Jeruzalem behoort tot de Palestijnse Westelijke Jordaanoever, maar Israël beschouwt het sinds de Zesdaagse Oorlog in 1967 als deel van de joodse hoofdstad en dus als Israëlisch.

Onverwachte wending

Uitstel van de bouwplannen zou erg onverwacht zijn. De afgelopen dagen hamerde Israël er juist op dat het zijn eigen beslissingen neemt, ondanks toenemende buitenlandse druk.