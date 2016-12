Ivf-fouten UMC Utrecht hebben gevolgen voor meer stellen

De fouten die zijn gemaakt in het ivf-laboratorium van het UMC Utrecht hebben gevolgen voor zeker nog één ander ziekenhuis. Dat is voor zijn vruchtbaarheidsbehandelingen afhankelijk van het academische ziekenhuis. Ze moeten vanwege de problemen daar tijdelijk stoppen met hun eigen behandelingen.

De getroffen instelling is het St. Antonius Vruchtbaarheidscentrum, dat locaties heeft in Utrecht en Nieuwegein. Daar worden voorlopig geen ivf-, ICSI- en cryobehandelingen gedaan. Patiënten die al met een behandeling zijn begonnen, hebben er vermoedelijk geen last van. "Mogelijk komt er al over een paar dagen groen licht om behandelingen weer te kunnen uitvoeren", meldt het centrum. Patiënten die nog moeten starten, wordt gevraagd nog een cyclus te wachten.

Het UMC Utrecht kan als enige ziekenhuis in de regio de eicellen die bij vrouwen in andere ziekenhuizen zijn afgenomen, bevruchten met sperma van hun partner en vervolgens de embryo's invriezen.

In het UMC Utrecht zijn bij de bevruchting van eicellen van 26 vrouwen met de ICSI-methode mogelijk verkeerde zaadcellen gebruikt doordat in het instrument dat gebruikt oud sperma was achtergebleven. De kans bestaat dus dat de eicellen zijn bevrucht met het zaad van de verkeerde man. Geen van de betrokken vrouwen was in behandeling bij het vruchtbaarheidscentrum van het St. Antonius Ziekenhuis.