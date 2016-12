Doden bij treinongeluk in noorden van India

In het noorden van India zijn bij een treinongeluk zeker twee doden gevallen. 38 mensen raakten gewond.

De trein ontspoorde in de buurt van de stad Kanpur in de provincie Uttar Pradesh. Veertien wagons raakten van de rails. Twee wagons vielen in een drooggevallen kanaal. Waardoor de trein ontspoorde, is niet bekend.

Volgens een politiewoordvoerder verkeren zes gewonden in levensgevaar.