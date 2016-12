Alcoholverbod op strand Sydney na wild feest

Op een van de populairste stranden in de buurt van Sydney wordt een alcoholverbod ingesteld. De gemeente doet dat nadat een kerstfeest op het strand volledig uit de hand was gelopen. Duizenden feestgangers lieten ruim 15 ton afval achter op het Coogee-strand in Randwick, een voorstad van Sydney.

Het ging om een spontaan feest op het strand, dat vooral bij backpackers populair is. Dat schrijft de Huffington Post.