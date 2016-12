'Over vijf jaar loopt het verkeer in de Randstad helemaal vast'

Als er geen ingrijpende maatregelen worden genomen, loopt het verkeer in veel Nederlandse steden over vijf jaar tijdens de spits helemaal vast. De verkeerschaos zal twee keer zo groot zijn als nu, meldt Trouw op basis van een analyse van het CROW, een kenniscentrum voor verkeer en infrastructuur.

Het kenniscentrum baseert zich op de berekeningen voor de komende vijf jaar. De aantrekkende economie en de lage brandstofprijzen leiden tot 38 procent meer files. Het CROW verwacht dat de filedruk in de steden zal verdubbelen, doordat het bij kruispunten en rotondes in spits nu al vaak vastloopt.

De grootste problemen worden in de Randstad verwacht, maar ook steden als Groningen, Leeuwarden, Zwolle en Eindhoven zullen veel meer last krijgen van files.

De huidige verkeersproblematiek in de steden kost de economie ongeveer 840 miljoen per jaar. Over vijf jaar is dat volgens het CROW opgelopen tot 1,7 miljard.