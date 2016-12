Russische officials erkennen eindelijk bestaan dopingnetwerk

Dat Rusland een omvangrijk dopingprogramma kende, is geen nieuws meer. Nadat de Duitse tv-zender ARD eind 2015 in een documentaire de eerste onthullingen had gedaan, gaf het wereldantidopingagentschap WADA opdracht tot een diepgaand onderzoek. Met dat onderzoek, onder leiding van de Canadese jurist Richard McLaren, werd een grootschalig, door de overheid gestuurd dopingprogramma blootgelegd.

De Russische president Poetin sprak de beschuldigingen tegen, maar heeft recent wel maatregelen genomen waarmee een grote schoonmaak van de Russische sport wordt beoogd. Zo werd de 81-jarige Vitali Smirnov, die in de tijd van de Sovjet-Unie vooraanstaande posities in de sport en politiek bekleedde, aangesteld om het Russische antidopingbeleid te hervormen.

Uitgerekend Smirnov trekt in de New York Times het boetekleed aan. "Ik wil niet namens de verantwoordelijke personen spreken. Maar vanuit mijn optiek, als voormalig minister van Sport en oud-president van het olympisch comit├ę, zeg ik: we hebben heel veel fouten gemaakt", aldus Smirnov in de Amerikaanse krant.