In China wordt sinds de dood van George Michael veel teruggedacht aan het concert van Wham! in Peking op 7 april 1985. Het optreden in het People's Gymnasium was een van de grootste concerten in China van die tijd.

De communistische leider Mao Zedong was net overleden en de Chinezen leefden decennia lang geïsoleerd van westerse invloeden.

Voor veel Chinezen was Wham! de eerste kennismaking met popmuziek. En dat herinneren ze zich nog levendig.