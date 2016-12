Japanse premier legt krans voor slachtoffers Pearl Harbor

De Amerikaanse president Obama en de Japanse premier Abe hebben een krans gelegd voor de Amerikaanse slachtoffers van de aanval op Pearl Harbor. Ze deden dat aan boord van het oorlogsmonument en schip USS Arizona Memorial.

Het is voor het eerst dat een zittende Japanse premier het monument bezoekt. Obama en Abe legden de kransen in stilte bij de marmeren muur waar de namen van de slachtoffers in gegraveerd staan.

Medeleven

Na de kranslegging hielden Abe en Obama een gezamenlijke toespraak. Abe betuigde namens Japan zijn medeleven aan de slachtoffers en hun nabestaanden.

Zoals werd verwacht bood de Japanse premier geen excuses aan voor de aanval. Wel noemde hij de Amerikaanse slachtoffers "moedige mannen en vrouwen". "Verschrikkingen als deze mogen nooit meer gebeuren."