Van Gerwen verslaat Reyes in zinderend duel, 'Barney' maakt indruk

Het kostte meer moeite dan verwacht, maar Michael van Gerwen is door naar de derde ronde van het WK darts in Londen. De favoriet uit Vlijmen won in een duel van hoog niveau met 4-2 van de uitstekend spelende Cristo Reyes.

Van Gerwen begon de partij goed en liep soeverein naar een 1-0 voorsprong in sets door de eerste drie legs te winnen. In de tweede set beet de Spanjaard flink van zich af: 3-0. Daarna lieten beide spelers hun beste spel zien. Zo gooide Reyes zijn eerste vijf pijlen op een dubbel raak.

Van Gerwen leek het moeilijk te krijgen, maar liet uitgerekend in die fase zijn klasse zien met onder meer een finish van 161 en 164. Daarmee liep hij uit naar een 3-1 voorsprong in sets. De Nederlander had nog een set nodig voor de winst en leek die ook binnen te gaan halen, maar gooide op een 2-2 stand zijn slechtste leg van de avond.

Strooien met hoge scores

Reyes bleef strooien met hoge scores en gooide in Alexandra Palace de wedstrijd van zijn leven. Hij begon de zesde set zelf, hield zijn eigen legs en kon bij een 2-2 stand gooien om gelijk in sets te komen.

Van Gerwen kreeg echter een pijl voor de wedstrijd. De Brabander miste de eerste twee, maar vond met zijn derde de gewenste dubbel 18: 4-2. De gemiddelden waren indrukwekkend en bij elkaar opgeteld (105,24 voor Van Gerwen en 106,07 voor Reyes) het op een-na-hoogste gemiddelde ooit gegooid op het WK.

In de derde ronde neemt Van Gerwen het op tegen de Engelsman Darren Webster.