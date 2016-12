John Lennon's Austin Princess weer onder de hamer

Na het maken van de film zijn er verschillende aanpassingen geweest aan de Austin Princess. Zo kwamen er vliegtuigstoelen in. Ook konden de portieren verder open dan bij de gewone versie. Lennon wilde bij het uitstappen zo snel mogelijk kunnen ontsnappen aan opdringerige fans.

In de loop van 1972 verkocht hij de auto aan een eigenaar in Californië. In 2005 is de Austin Princess door de toenmalige bezitter geschonken aan het Austin Rock and Roll Car Museum.

In Amerika kreeg de wagen het kenteken EMA IJN (Imagine).

300.000 euro

De auto komt tussen 14 en 22 januari op de markt bij een online veiling van Barret-Jackson in Scottsdale, Arizona. Het veilinghuis is gespecialiseerd in auto's voor verzamelaars. De wagen moet zo'n 300.000 euro opbrengen.

In het najaar werd de auto door het museum al ingebracht bij veilinghuis RM/Sotheby's in Londen. Het is niet duidelijk of de Austin Princess toen werd verkocht, of dat nu in de VS een nieuwe poging wordt gedaan om een hogere opbrengst te krijgen.