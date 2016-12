Italiaanse justitie achter Shell aan

Vier topmanagers van Shell zouden een voormalige Nigeriaanse minister hebben omgekocht om olie te mogen winnen in het land. Het gaat om de verkoop van een olieconcessie in 2011. Justitie in Italië wil Shell hiervoor vervolgen, de vier managers zijn niet persoonlijk als verdachte aangemerkt.

Dat staat in een voorlopige tenlastelegging van het Openbaar Ministerie in Milaan. Shell zegt in een reactie dat ze de beschuldiging zeer serieus neemt. Tegelijkertijd laat het concern weten dat het hoopt de onschuld van Shell te kunnen bewijzen.

Het gaat om een olieconcessie die in bezit was van Malabu Oil & Gas. Shell heeft die concessie samen met het Italiaanse semi-staatsoliebedrijf Eni voor 1 miljard euro overgenomen. Een deel van dat bedrag zou op onrechtmatige wijze terecht zijn gekomen bij Malabu-eigenaar en oud-olieminister in Nigeria Dan Etete.

Nalatigheid

De vier managers worden beschuldigd van administratieve misdrijven en nalatigheid. Ze zouden hebben geopereerd vanuit het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Eén van de vier was lid van de board of directors, een zeer hoge positie in het bedrijf.

Ook in Nederland loopt een onderzoek van het Openbaar Ministerie naar mogelijke betrokkenheid van Shell bij corruptie in Nigeria.