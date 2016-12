Thuiszorgorganisatie Senior Assist Care failliet

Zorginstelling Senior Assist Care uit Assen is failliet. Bij de thuiszorgorganisatie werken in totaal 345 mensen, meldt RTV Drenthe.

Afgelopen vrijdag werd al uitstel van betaling aangevraagd, maar het bedrijf is volgens de curator niet meer levensvatbaar. "De schuldenlast is te hoog en de salarissen kunnen niet meer worden betaald", zegt de curator.

Het personeel van de zorginstelling is vanmiddag bijgepraat. Allerzorg in Woerden neemt een deel van de zorg en de organisatie over. 183 mensen kunnen daardoor aan het werk blijven. Geprobeerd wordt om de overige medewerkers bij andere bedrijven onder te brengen.

Senior Assist Care heeft in totaal 3600 cliënten in Drenthe, Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland en de regio's Amsterdam en Utrecht.