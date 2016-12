L'Équipe plaatst Rekik in elftal der teleurstellingen

De Franse sportkrant L'Équipe heeft Karim Rekik flink door de mangel gehaald. De verdediger van Olympique Marseille maakt deel uit van het elftal der teleurstellingen van de eerste seizoenshelft, met als bijschrift: "Hij is het slachtoffer van zijn traagheid."

De 22-jarige Rekik, die één interland voor Oranje speelde, stapte anderhalf jaar geleden over van PSV naar Marseille, maar kan nog geen indruk maken in Frankrijk. Vorig seizoen werd hij door de Franse sportkrant opgenomen in het elftal van grootste miskopen.

Rekik krijgt een 4,29

De verdediger kwam dit seizoen pas negen keer in de actie in de Franse competitie. In die duels kreeg hij van L'Équipe een gemiddeld cijfer van 4,29. Daarmee is hij één van de slechts beoordeelde spelers in de Ligue 1.

"Door zijn bijnaam 'Animal' waren de verwachtingen bij zijn komst hooggespannen, maar Rekik heeft dit in anderhalf jaar nog niet kunnen waarmaken. Hij is het slachtoffer van zijn traagheid, waardoor aanvallers hem vaak in de rug weten te kloppen", aldus de sportkrant, die nog drie spelers van Marseille in het elftal der teleurstellingen opnam.