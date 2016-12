UMC Utrecht verwisselde mogelijk zaadcellen in ivf-laboratorium

In het UMC Utrecht zijn fouten gemaakt in het ivf-laboratorium. Daardoor zijn bij de bevruchting van eicellen van 26 paren met de ICSI-methode mogelijk verkeerde zaadcellen gebruikt. De kans bestaat dus dat de eicellen zijn bevrucht met het zaad van de verkeerde man.

Het gebeurde tussen april 2015 en november dit jaar. Volgens het UMC Utrecht is de kans klein dat de eicellen zijn bevrucht met het verkeerde zaad, maar is het niet uitgesloten. De helft van de betrokken vrouwen is inmiddels bevallen of is zwanger. Daarnaast zijn er embryo's ingevroren, waarbij de kans bestaat dat de eicellen niet zijn bevrucht met het zaad van de beoogde vader.

Procedurefout

Het ziekenhuis is een onderzoek gestart, heeft de betrokken paren op de hoogte gesteld en de zaak gemeld bij de inspectie, de IGZ. De paren krijgen zo snel mogelijk een persoonlijk gesprek met de behandelend arts.

Bij ICSI wordt een zaadcel direct in de eicel geïnjecteerd. Bij de eicellen van de betreffende ICSI-behandelingen is niet volgens de standaardprocedure gehandeld. De procedure waarbij dit werd ontdekt, is direct gestaakt en het UMC is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de afwijkende handelwijze.