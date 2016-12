Van Gerwen en 'Barney' na kerstdis weer in actie op WK

Na een kort kerstreces beginnen de meeste darters op het WK (PDC) vandaag in Londen aan de tweede ronde. Het programma in Alexandra Palace lijkt direct garantie voor spektakel met drie voormalig wereldkampioenen die in actie komen.

Dag tien van het WK kent vandaag twee sessies, met twee Nederlanders die in de avondsessie gaan spelen. Raymond van Barneveld ontmoet de Engelsman Alan Norris en de Engelse dartslegende Phil Taylor doet de WK-finale van 2004 over tegen landgenoot Kevin Painter.

Michael van Gerwen komt als laatste in actie vandaag. In 'Ally Pally' is de Spanjaard Cristo Reyes zijn tegenstander.