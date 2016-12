Moslimvrouw Shhaideh geweigerd als premier Roemenië

De Roemeense president Iohannis heeft de voorgedragen premier Sevil Shhaideh geweigerd. Hij heeft de winnaar van de verkiezingen van deze maand, de sociaaldemocraat Dragnea, gevraagd met een andere kandidaat te komen.

Iohannis heeft niet toegelicht waarom de 52-jarige econome voor hem niet acceptabel is. Tegen verslaggevers zei hij alleen dat hij na een langdurige afweging van argumenten besloten heeft haar niet te benoemen.

Dragnea's sociaaldemocratische PDS won deze maand de verkiezingen met 45 procent van de stemmen. Hij wil samen met een liberale partij gaan regeren. Dragnea kan zelf geen premier worden, omdat hij dit jaar een voorwaardelijke straf heeft gekregen voor verkiezingsfraude. President Ioannis heeft zich geprofileerd als een bestrijder van corruptie en heeft gezegd dat de nieuwe premier van onbesproken gedrag moet zijn.

Marionet

Shhaideh, die moslima is, wordt gezien als een marionet van Dragnea. Ze maakt geen deel uit van de partijtop en was slechts zes maanden in de landelijke politiek actief, als minister van regionale ontwikkeling. Haar band met Dragnea is nauw. Hij was in 2011 getuige bij haar huwelijk met een Syrische zakenman.

Of Iohannis' weigering om Shhaideh te maken heeft met haar man is niet duidelijk. Volgens commentatoren heeft Ioannis mogelijk de conclusie getrokken dat de Syrische echtgenoot de nationale veiligheid in gevaar kan brengen. Hij heeft drie huizen in Syrië en zou een aanhanger van president Assad zijn.