Net niet: de twee honderdsten van Jeroen Dubbeldam

Het verschil tussen een medaille op de Spelen en helemaal niets is soms niet meer dan een paar honderdsten of één bal op de paal.Vandaag in de serie 'Net niet': springruiter Jeroen Dubbeldam

"In een flits zie je twee honderdsten met een plusje ervoor. Ik keek nog een keer en kon het niet geloven. Ik heb ergens op het parcours zelfs nog een galopsprong weggelaten, ik was helemaal niet bezig met de tijdslimiet. Maar ergens zijn we toch te langzaam geweest..."

Jeroen Dubbeldam ging als regerend Europees- en wereldkampioen naar de Olympische Spelen. Zijn eerste manche was foutloos. Alle balken bleven liggen en hij was snel genoeg. Ook in de de tweede manche bleven de hindernissen staan, maar de ronde van Dubbeldam duurde twee honderden te lang. Weg was de droom van goud.

"Zenith sprong zo goed. Zo goed dat hij misschien wel te hoog over de hindernissen sprong. Door die hoge zweefmoment was hij langer in de lucht dan ander paarden. Misschien dat we daardoor twee honderdsten te langzaam waren."

"De vorm van Zenith was fantastisch, zoals het moest zijn. Hij sprong om olympisch kampioen te worden. We waren er dicht bij, maar het was het net niet."