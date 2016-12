Mijn 2016: Annan lag maandenlang wakker van die ene fout

Het is een terugkerend thema tijdens het gesprek met Annan: de manier waarop de media met haar black-out aan de haal zijn gegaan. "Ik snap dat jullie hierover willen schrijven, maar het staat niet in verhouding tot de aandacht die er was voor de prestaties van de ploeg." En: "Het is bijna alsof ik jullie nodig heb om steeds weer aan dat moment herinnerd te worden. Nou, dat heb ik niet."

Dikke huid

Waar andere publieke figuren de kritiek van zich af laten glijden of in ieder geval de schijn wekken een dikke huid te hebben, doet Annan bepaald geen moeite om te verbergen hoe zeer het haar raakt. "Maar ook ik heb inmiddels een schild om me heen. In de vorm van mijn familie, vrienden en de speelsters. Vooral mijn partner Carole Thate is belangrijk. Zij leest alles en zegt dan tegen mij dat ik de krant beter kan wegleggen."