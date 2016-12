Terug naar Leicester: hoe voetbalsucces een stad uit de vergetelheid hielp

Immigratie

Ook voor de inwoners reikt de impact van het voetbalsucces tot buiten het King Power Stadium. Soulsby en Tanner leggen uit dat de inwoners dichter bij elkaar zijn gebracht.

"We hebben jaren gehad waarin de stad strubbelde met immigratie. Er waren spanningen in de multiculturele gemeenschap. Maar na het kampioenschap stonden mensen wekenlang kriskras door elkaar feest te vieren. Het voetbal heeft mensen verenigd", vertelt Tanner.

Die verbroedering is gebleven, bevestigt burgemeester Soulsby. "Het was een briljant jaar; de vreugde en het enthousiasme die vrijkwamen, heb ik in de vijftig jaar dat ik hier woon nog nooit meegemaakt. Iedereen wist: hier gebeurt iets heel bijzonders. Bij iedere openbare gelegenheid hebben we de kampioensbeker de afgelopen zes maanden pal in het midden opgesteld. Geloof me: er is niets grootser en blinkender dan die beker."

Heel jaar kerst

Voor even was de stad dit jaar het middelpunt van de wereld, waar een wonder zich voltrok en waar voetbalfans en media vanuit de hele wereld neerstreken. Er viel geen onvertogen woord. De burgemeester, lachend: "Wat dat betreft was het een heel jaar kerst in Leicester."